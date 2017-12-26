Курившую на балконе сахалинскую пенсионерку сдуло ураганом

Южно-Сахалинск, 26 декабря. В городе Шахтерске, расположенном на Сахалине, пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили во вторник в центральном районном медицинском учреждении Углегорска.

Согласно имеющимся данным, пенсионерка вышла на балкон и внезапно выпала из-за ураганного ветра. В настоящее время женщина находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, врачи диагностировали у нее травмы, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, 70-летняя пенсионерка вышла на балкон покурить, но ее унесло порывом ветра.

К счастью, пострадавшая упала в сугроб, который смягчил падение. Карета скорой помощи не сразу смогла проехать к дому из-за огромных сугробов, бабушку пришлось доставить в медицинское учреждение в ковше погрузчика.

Отметим, на Сахалине в течение двух дней бушует мощный циклон — скорость ветра местами достигает 40 метров в секунду.

Напомним, в начале декабря годовалые малыши закрыли бабушек на балконе в Новосибирске.