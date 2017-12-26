Совфед РФ ужесточил наказание за «телефонный терроризм»

Москва, 26 декабря. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм».

Сенаторы одобрили закон, согласно которому «телефонным террористам» в России будет грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Максимальная мера предполагается в тех случаях, когда ложные звонки привели к смерти человека или другим тяжелым последствиям.

Если заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге или другой угрозе привело к дестабилизации деятельности органов власти, то злоумышленник проведет в тюрьме от шести до восьми лет.

Причинение имущественного ущерба с помощью «телефонного терроризма» грозит авторам звонков лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Поправки после одобрения Совфедом РФ вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.