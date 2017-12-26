Сирия новости 26 декабря 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Алеппо, жители Ракки сами производят кирпич для восстановления города

Сирия, 26 декабря. «Файлак ар-Рахман» открыла огонь по позициям САА в Алеппо, жители Ракки самостоятельно производят кирпич для ускорения восстановления города, боевики нарушили перемирие в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Ан-Нусры» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме, противостоят боевикам в Эль-Кунейтре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске и Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по позициям САА в Алеппо.

Провинция Дамаск

После капитуляции боевиков «Джебхат ан-Нусры» в юго-западной части провинции Дамаск, военные действия отмечаются на территории оазиса Восточная Гута. Ранее сообщалось, что столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам» фиксировались недалеко от Джобара и на окраине города Дума. Один из местных источников передает в социальной сети Twitter (@nidalalommal), что правительственные войска ведут минометный обстрел зон дислокации исламистов в окрестностях населенного пункта Хараста.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли минометный огонь по опорным пунктам сирийской армии в окрестностях поселения Ратян, а также в районах Аль-Маллях и Башкой на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@hasanabdo84).

Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina), что подразделения ВС Турции вошли на территорию Сирии и заняли районы гор Сиро и Гелие Реш. По данным автора публикации, солдаты турецкой армии начали оборудовать свои позиции в этой местности.

Провинция Ракка

Местные жители административного центра провинции Ракка продолжают вести работы по восстановлению города собственными силами. Местный источник в регионе сообщает в Twitter (@QSD_Jabha), что в населенном пункте открывается все больше небольших производств кирпича. Напомним, в результате операции Демократических сил Сирии (SDF) и ВВС международной коалиции против ИГИЛ1 было разрушено 12668 зданий Ракки.

Местный источник передает в Twitter (@QSD_Jabha), ссылаясь на источник в Гражданском совете Ракки, что в квартале Аль-Машляб восстановлена система энергоснабжения.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районах Джоб ас-Суккар и Джанина на востоке провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации пишет в своем микроблоге в Twitter (@Mohammedlkhled) военный источник. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенных пунктов Джанина, Аль-Халябия и Аль-Мулюха.

Также перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» отмечались в окрестностях поселений Аль-Латамина и Кафр Зета в северной части региона.

Провинция Эль-Кунейтра

На севере провинции Эль-Кунейтра зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции недалеко от поселения Аль-Хашаб. О нарушении перемирия, установленного в регионе, со стороны антиправительственных вооруженных формирований пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Syria_brother).

В поселении Айюба прибыла гуманитарная помощь, передают местные источники. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт более двух тонн продовольствия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)