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Общество
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Украина
«Выметайтесь»: радикалы во Львове разгромили офис «дочки» Сбербанка
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    «Выметайтесь»: радикалы во Львове разгромили офис «дочки» Сбербанка

    11:50  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  26 Декабря 2017
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    «Выметайтесь»: радикалы во Львове разгромили офис «дочки» Сбербанка

    Львов, 26 декабря. Группа радикалов атаковала офис «дочки» Сбербанка во Львове. Нападение произошло минувшей ночью. Об инциденте сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

    По его данным, злоумышленники разбили два окна и повредили стеклянную дверь офиса. Кроме того, у входа они оставили большую надпись «выметайтесь», сделанную красной краской. Фото последствий атаки он разместил на своей странице в Facebook.

    По словам Зинкевича, внутрь вандалы не залезали. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.

    Напомним, в феврале 2016 года настоящий погром отделений российских банков произошел в Киеве. Его организовали участники акции «памяти Майдана».

    Санкции против украинских филиалов российских банков Киев ввел в начале 2017 года. После этого националисты начали блокировать работу финансовых организаций во всех регионах Украины.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #вандалы #украина #националисты #львов
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