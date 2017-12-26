Шойгу рассказал о работе по перевооружению ВС РФ в 2017 году

Москва, 26 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в текущем году военное ведомство РФ провело значительную работу по программе перевооружения войск.

Во время итогового селекторного заседания министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил о проведении масштабных работ по строительству военных объектов и перевооружении армии.

«В уходящем году проделана значительная работа по строительству Вооруженных сил, по перевооружению армии, по переходу на современное вооружение и военную технику», — отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что на прошлой неделе расширенная коллегия Минобороны РФ подвела итоги уходящего года. Члены коллегии рассмотрели все вопросы, связанные с поставками вооружения и военной техники. Министерство обороны вышло почти на 60 процентов оснащения ВС РФ современными видами вооружения, достигнут уровень в 94 процента по исправности вооружения. В эксплуатацию введено более трех тысяч объектов военной инфраструктуры, подчеркнул Сергей Шойгу.