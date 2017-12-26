Путин призвал законотворцев не уходить с головой в политическую борьбу

Москва, 26 декабря. Российское правительство и обе палаты парламента не должны с головой уходить в политическую борьбу на фоне президентских выборов, сказал глава государства Владимир Путин. Он призвал законотворцев сосредоточиться на текущих делах.

Президент России Владимир Путин накануне встретился с руководством палат Федерального собрания. Он напомнил, что грядут выборы, в связи с чем прокомментировал работу правительства, сенаторов и депутатов.

«Так же, как и правительство, нижняя и верхняя палаты не должны сосредоточить свою работу только на текущем политическом календаре. Нужно решать и сущностные задачи жизни страны, нужно обеспечить принятие необходимых законодательных норм», — сказал Путин.

Он призвал законотворцев «не уходить с головой в политическую борьбу» и не забывать о своих основных обязанностях. Напомним, что предвыборная кампания стартовала 18 декабря. Действующий руководитель страны идет на выборы как независимый кандидат. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, России необходим сильный лидер, которым является Владимир Путин.



