Навальный остался без выборов: своих избирателей обманул он сам

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала блогеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты. Причина отказа столь же очевидна, сколь и банальна — из-за неснятой судимости у Навального отсутствует «пассивное избирательное право», то есть право быть избранным.

Помни о «Кировлесе»

Решение об отказе в регистрации Навального на выборах было принято Центризбиркомом на заседании в понедельник, 25 января. Накануне представители Навального предоставили в ЦИК документы инициативных групп по выдвижению кандидата для участия в выборах президента России. Собрания с такого рода повесткой были организованы его штабами во многих городах России.

Для соблюдения законности предвыборных процедур Центризбирком подошел к анализу документов со всей серьезностью. Более того, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к предоставленному Навальным пакету документов у Центризбиркома не было существенных претензий — большая часть «низовой» работы инициативных групп избирателей была проделана на высоком уровне и в соответствии с законом.

Причиной для отказа ЦИК в допуске Навального на выборы стало совсем иное. Сыграла роль его непогашенная судимость: в 2013 году он был приговорен к пяти годам условного срока по делу о хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес».

В 2016 году, после рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, Верховный суд России назначил пересмотр дела. В феврале 2017 года Навальный был повторно приговорен к тому же сроку. Это означает, что он сможет баллотироваться на пост президента, в лучшем случае, только в 2028 году.

Отметим, что незадолго до вынесения приговора по делу «Кировлеса», в июле 2013 года, Навальный даже успел поучаствовать в выборах мэра Москвы, где занял второе место, набрав 27,24% голосов жителей столицы.

Судя по всему, сам Навальный, как и его предвыборный штаб, прекрасно осознавали невозможность его регистрации в качестве кандидата в президенты. Еще до заседания ЦИК в понедельник осужденный призвал своих сторонников устроить бойкот выборов, если его к ним не допустят, и пообещал организовать «всероссийскую акцию протеста» против решения Центризбиркома. Уже после заседания он повторил эти слова в своем видеообращении.

На что рассчитывал Навальный?

Зачем же Навальный пошел на сознательный обман своих избирателей? Скорее всего, такой план, учитывающий практически запрограммированный отказ ЦИК, был разработан им изначально. Дело в том, что согласно декабрьским опросам «Левада-центра», на будущих выборах президента он мог рассчитывать лишь на 1% голосов — результат в пределах статистической погрешности.

Ничего удивительного в этом нет. В отличие от Москвы, где подобные фигуры еще могут наскрести себе электорат, в провинции пафосные блогеры пользуются гораздо меньшей популярностью, а кое-где и вовсе неизвестны. К слову, такие же результаты, как у Навального, показали в опросе «Левада-центра» Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Таким образом, ставка на предвыборный скандал оказывалась, пожалуй, единственным инструментом в арсенале Навального. Ведь за время почти полугодовой агитационной кампании у него не возникло никакой широкой коалиции, а сам он так и не смог предложить обществу никакой общенациональной идеи.

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Предвыборная платформа Навального осталась сосредоточенной вокруг крайне узкого «антикоррупционного» сектора, который представляет интерес скорее для следственных органов и даже в среде стойких приверженцев создает лишь быстропроходящий «вау-эффект». В вопросах же экономической программы или идеологической платформы у Навального по-прежнему зияют дыры, связанные с тем, что у него не было ни опыта, ни нужных кадров, да и просто желания заниматься выстраиванием этой «скучной» повестки.

Итогом ставки на скандал в заведомо проигрышной ситуации и при отсутствии вариантов по легальной регистрации кандидатом в президенты стал неприкрытый обман электората. Навальный «спустил в унитаз» не только свои предвыборные амбиции, но и ожидания тысяч людей, которые поверили ему и более полугода изображали бег внутри этого «беличьего колеса».

Последний шанс

Ясно, что попытки переложить вину на власть, которые сейчас лихорадочно предпринимает Навальный, ни к чему не приведут. Как и было сказано, единственным вариантом для Навального вырваться из антикоррупционного «интернет-гетто» являлся бы выход на федеральный уровень. Пусть и не в почетной роли кандидата в президенты, но хотя бы — в качестве «служебного» участника избирательной кампании. Последний шанс на это — предложение от Собчак, зазвавшей Навального побыть ее доверенным лицом на выборах.

Не исключено, однако, что «попранные» избирательные амбиции Навального не позволят ему принять даже такое предложение, тем более что Собчак одновременно подвергла критике основную ставку блогера — бойкот выборов. Собчак при этом упомянула слова самого Навального, который перед выборами в Госдуму 2011 года заявлял, что бойкот «не работает и не имеет смысла с точки зрения политической борьбы». Удивительно, но телеведущая Собчак гораздо тоньше понимает суть политической борьбы, нежели «профессиональный политик» Навальный, который еще до начала предвыборной гонки оказался у разбитого корыта.

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Стоит заметить, что в действующей политической системе вполне есть место для настоящей предвыборной борьбы и избирательной платформы, отличной от предложений существующей власти. Так, завершившийся съезд КПРФ неожиданно добавил интригу в предвыборную кампанию, выдвинув кандидатом в президенты директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Не исключено, что у Грудинина есть шанс консолидировать как левый, так и национально-ориентированный оппозиционный электорат: провести кандидата от КПРФ на высший государственный пост в России последний не в силах, но заявить об альтернативе нынешней российской власти вполне способен.

В общем, политика из Навального не вышло. Причины — непомерные амбиции и неуважение даже к собственным избирателям. Такое, увы, не лечится.