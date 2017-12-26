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1200 дворников вышли на уборку дорог и тротуаров Петербурга
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    1200 дворников вышли на уборку дорог и тротуаров Петербурга

    11:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  26 Декабря 2017
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    1200 дворников вышли на уборку дорог и тротуаров Петербурга

    Санкт-Петербург, 26 декабря. Количество сотрудников ручной уборки дорог и тротуаров Петербурга увеличено до 1200 человек из-за непогоды.

    Как сообщает сетевое издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству города, во вторник, 26 декабря, на уборку дорог и тротуаров города вышли 1200 дворников. Очередной снегопад прошел ночью, и выпало около семи сантиметров снега, однако утром в некоторых районах выпали осадки в виде дождя. На уборку улиц вышло 880 единиц специальной техники, а дворники вручную расчищали тротуары, выезды и пешеходные переходы.

    Кроме этого, отмечается, что сформировано 30 мобильных бригад, задача которых заключается в расчистке патрубков — устройств, через которые вода уходит с дороги в канализацию.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #санкт-петербург #снегопад #спб
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