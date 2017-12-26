Патрушев назвал страны, из которых звонили в РФ

Москва, 26 декабря. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации взаимодействия с иностранными партнерами для совместного поиска и привлечения к ответственности лиц, причастных к звонкам о ложном минировании объектов в РФ.

«Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии», — заявил политик в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, звонки от «лжетеррористов» поступали с территорий Турции, Украины, США, Японии.

Патрушев также отметил, что игнорировать подобные случаи нельзя, так как в огромном массиве ложных сообщений о минировании может быть скрыта реальная угроза. В данном случае главной задачей спецслужб является предотвращение возможного теракта. Именно по этой причине правоохранительные органы проверяют любой подобный звонок.

Сейчас Россия активно взаимодействует с иностранными партнерами по поиску всех причастных к сообщениям об угрозах. В качестве примера позитивного сотрудничества Патрушев привел информацию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, которую предоставила разведка США.

Напомним, что российские власти законодательно ужесточили ответственность за заведомо ложные звонки об угрозах взрыва.