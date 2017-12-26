Сирия: провинция Хама возвращается к мирной жизни

Хама, 26 декабря. Жители сирийской провинции Хама возвращаются к мирной жизни после успехов правительственных войск и бегства боевиков.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило, что практически во всей провинции Хама установилась мирная жизнь. На улицах уже не видно завалов, снова работают рынки и магазины. На дорогах появилось множество автомобилей, а люди свободно ходят по кварталам, не опасаясь обстрелов.

Это стало возможным благодаря успехам Сирийской арабской армии, которая при поддержке ВКС РФ изгнала террористов из большинства районов провинции.

Сейчас на севере провинции ударные подразделения САА, среди которых элитная бригада «Силы Тигра», готовятся к освобождению Идлиба. Командование перебросило значительные силы на данный участок фронта, военная авиация России и Сирии готовит плацдарм для наступления на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.