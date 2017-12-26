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Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
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    Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    11:31  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  26 Декабря 2017
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    Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    Москва, 26 декабря. Совет Федерации России в ходе заседания во вторник ратифицировал закон о введении ежемесячных денежных выплат при рождении в семье первенца.

    Соответствующий документ, внесенный на изучение парламента главой российского государства Владимиром Путиным, определяет право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до того момента, когда ему исполнится 1,5 года.

    Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    Согласно тексту закона, пособие будут высчитывать, беря во внимание доход семьи — он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

    Отмечается, что выплата пособий стартует с 1 января будущего года за счет федерального бюджета, она предусмотрена для порядка 340 тыс. семей каждый год, передает ТАСС.

    Уточняется, что средний размер ежемесячной выплаты в грядущем году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, далее она составит 11,1 тыс. рублей.

    Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    Для оформления пособий родителям нужно будет обратиться в органы социальной защиты населения или же написать заявление в МФЦ.

    Ранее в Совфеде продлили действие материнского капитала до 2021 года.

    Автор: Дана Балан
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