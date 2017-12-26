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Общество
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Украина
Обречен: киевский эксперт оценил шансы Порошенко победить на выборах президента
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    Обречен: киевский эксперт оценил шансы Порошенко победить на выборах президента

    11:40  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  26 Декабря 2017
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    Обречен: киевский эксперт оценил шансы Порошенко победить на выборах президента

    Киев, 26 декабря. Украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента страны Петра Порошенко нет шансов победить на следующих выборах.

    Портнов оценил шансы Порошенко победить на новых выборах президента. По его мнению, политтехнологи действующего главы государства пытаются скрыть падение поддержки Порошенко почти во всех регионах страны.

    Он подчеркивает, что заявление о том, что представители партии украинского лидера победили в более 50% регионах Украины не соответствует действительности. Портнов поясняет, что перед выборами самых рейтинговых кандидатов вынуждают идти «под торговой маркой БПП», однако они к блоку на самом деле никакого отношения не имеют.

    «Смысл этой махинации состоит в том, чтобы создать у всех ощущение наличия у Порошенко шансов на президентских выборах и таким образом продлить контроль над шатающимися чиновниками и депутатами, — приводит слова Портнова «Политнавигатор». — Ноль шансов. Обречен».

    Обречен: киевский эксперт оценил шансы Порошенко победить на выборах президента

    Автор: Катерина Тимошенская
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