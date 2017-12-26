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Общество
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Политика
Совфед призвал ЕС осудить «чудовищный» закон Латвии о ветеранах войны
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    Совфед призвал ЕС осудить «чудовищный» закон Латвии о ветеранах войны

    11:21  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  26 Декабря 2017
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    Совфед призвал ЕС осудить «чудовищный» закон Латвии о ветеранах войны

    Москва, 26 декабря. Совет Федерации призвал страны-участницы Евросоюза выразить протест в связи с принятием в Латвии закона, приравнивающего участников Второй мировой войны со стороны советской армии и фашистской Германии.

    «В интересах правды и справедливости государства — члены Европейского союза должны выразить решительный протест подобному правовому произволу, совершившемуся в современной Европе», — цитирует «Парламентская газета» текст сообщения.

    В документе также отмечается, что демократические государства и сообщества решительно осуждают коллаборационизм времен Второй мировой войны.

    Совфед призвал ЕС осудить «чудовищный» закон Латвии о ветеранах войны

    По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, латвийский Сейм принял «чудовищный» закон. Сенатор напомнил, что фашисты создали 46 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. В ходе войны было убито более 300 тысяч мирных жителей, погибло более 300 тысяч советских военных.

    Напомним, что верхняя российская палата парламента готовит специальное заявление в связи с принятием нового закона в Латвии.

    Автор: Дима Оленин
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    #ссср #евросоюз #латвия #вторая мировай война
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