Совфед призвал ЕС осудить «чудовищный» закон Латвии о ветеранах войны

Москва, 26 декабря. Совет Федерации призвал страны-участницы Евросоюза выразить протест в связи с принятием в Латвии закона, приравнивающего участников Второй мировой войны со стороны советской армии и фашистской Германии.

«В интересах правды и справедливости государства — члены Европейского союза должны выразить решительный протест подобному правовому произволу, совершившемуся в современной Европе», — цитирует «Парламентская газета» текст сообщения.

В документе также отмечается, что демократические государства и сообщества решительно осуждают коллаборационизм времен Второй мировой войны.

По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, латвийский Сейм принял «чудовищный» закон. Сенатор напомнил, что фашисты создали 46 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. В ходе войны было убито более 300 тысяч мирных жителей, погибло более 300 тысяч советских военных.

Напомним, что верхняя российская палата парламента готовит специальное заявление в связи с принятием нового закона в Латвии.