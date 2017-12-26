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Сирия: корреспондент ФАН встретил Рождество в христианском городе Сейднайя к северу от Дамаска
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    Сирия: корреспондент ФАН встретил Рождество в христианском городе Сейднайя к северу от Дамаска

    11:59  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  26 Декабря 2017
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    Рождество в Сирии

    На площади Дейр Эль-Сайида города Сейднайя в честь празднования Рождества Христова и Нового Года яркими огнями зажглась 30-метровая елка. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) принял участие в мероприятии и прислал в нашу редакцию эксклюзивные кадры из Сирии.

    Вечером на главной площади города, освященной праздничными огнями, собралось множество людей, чтобы послушать оркестр и увидеть богато украшенную рождественскую елку. Это вновь стало возможным спустя несколько лет активной фазы вооруженного конфликта, охватившего Сирию. Как рассказал нашему корреспонденту священник православного монастыря Рождества Божией Матери в Сейднайе Георгий Звезда, в этом году традиция зажжения огней на праздничной елке, которая была прервана сирийским кризисом, вновь возобновилась. По мнению священника, это свидетельствует о выздоровлении и налаживании ситуации в арабской республике.

    Рождество в Сирии

    Освещенная огнями елка, таким образом, является посланием всему миру о том, что Сирия была и остается землей, на которой царит, прежде всего, мир и любовь. Катастрофа, которая коснулась страны, минула, и теперь сирийцы готовы вернуться к нормальной жизни.

    Город Сейднайя, расположенный к северу от Дамаска на территории одноименной провинции, наряду с близлежащим поселением Маалюля является следующим по значимости после Иерусалима центром христианского паломничества на Ближнем Востоке. В городе располагается монастырь Рождества Божией Матери, главной святыней которого является Сейданайская икона Пресвятой Богородицы. Эта икона, как считается, — одно из четырех священных изображений, написанных евангелистом Лукой. Храм в Сейднайе является крупнейшим в Сирии женским монастырем. Он серьезно пострадал в ходе вооруженного конфликта. Боевики вели по зданию монастыря массированный огонь в ноябре 2013-го года, в результате чего возник серьезный пожар, и в январе 2014-го.

    Текущий 2017-й год стал знаковым для Сирии: к началу этого месяца на территории страны окончательно прекратила свое существование крупнейшая террористическая организация «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ). Наибольший вклад в уничтожение ИГИЛ1 внесли российские ВКС и силы правительственной Сирийской арабской армии (САА).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #саа #ближний восток #рождество #иерусалим #сейднайя
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