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Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны — Шойгу
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    Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны — Шойгу

    11:15  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:26  26 Декабря 2017
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    Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны — Шойгу

    Москва, 26 декабря. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военная полиция, впервые широко применявшаяся в ходе операции в Сирии, показала себя с лучшей стороны.

    «Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция, и показала себя с самой лучшей стороны», — сказал он на селекторном совещании.

    По словам Шойгу, во время операции в Сирии было «отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии, и завершая работой нашего оружия». 

    Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны — Шойгу

    Ранее глава Минобороны отметил, что Российская Федерация приступила к формированию постоянной группировки войск на базах Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим» и Военно-морского флота РФ «Тартус».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется, 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #шойгу #военная полиция
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