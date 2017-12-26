Военная полиция в Сирии показала себя с лучшей стороны — Шойгу

Москва, 26 декабря. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военная полиция, впервые широко применявшаяся в ходе операции в Сирии, показала себя с лучшей стороны.

«Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция, и показала себя с самой лучшей стороны», — сказал он на селекторном совещании.

По словам Шойгу, во время операции в Сирии было «отработано многое, начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии, и завершая работой нашего оружия».

Ранее глава Минобороны отметил, что Российская Федерация приступила к формированию постоянной группировки войск на базах Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим» и Военно-морского флота РФ «Тартус».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется,