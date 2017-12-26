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Общество
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Украина
«Рабы Москвы»: украинцы осудили одесских депутатов, нарядившихся пионерами на корпоратив
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    «Рабы Москвы»: украинцы осудили одесских депутатов, нарядившихся пионерами на корпоратив

    11:16  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:16  26 Декабря 2017
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    Украинцы осудили депутатов Одесского горсовета за «коммунистический» корпоратив

    Киев, 26 декабря. Депутаты городского совета Одессы провели новогодний корпоратив в коммунистическом стиле.

    Согласно фотографиям с мероприятия в социальных сетях, депутаты от партии мэра города Геннадия Труханова «Доверяй делам» переоделись на празднике в пионеров. Местные активисты и журналисты с осуждением восприняли идею городских депутатов.

    Активист от ВО «Свобода» Александр Винницкий заявил, что «теперь становится понятно, почему они так хотели вернуть названия коммунистическим деятелям» вместо имен погибших участников военного конфликта в Донбассе.

    Известный активист Сергей Стерненко назвал участников корпоратива «рабами Москвы», «ностальгирующими по репрессиями и тоталитаризму», отметив, что в их числе замечен и «Бриндак, который вносил проект решения об отмене декоммунизации». 

    Журналист Елена Добровольская, комментируя мероприятие, напомнила, что коммунистическая символика в Украине под запретом.

    Напомним, с 2014 года политику декоммунизации активно проводит Украина. В ее рамках на территории страны происходит массовое переименование городов и улиц, сносятся старые памятники и на их месте устанавливаются мемориалы новым украинским «героям», в частности Степану Бандере. Так, в Одессе в декабре приняли решение о сносе памятника Екатерине Второй, а в Киеве предложили разрушить памятник князю Владимиру. Кроме того, этой осенью киевские власти запретили использовать термин «Великая отечественная война», назвав его «пропагандистским».

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #декоммунизация
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