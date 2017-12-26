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Общество
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Политика
Пушков о поставках Javelin: США ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине
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    Пушков о поставках Javelin: США ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине

    11:15  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  26 Декабря 2017
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    Пушков о поставках Javelin: США ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине

    Москва, 26 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о поставках Киеву Javelin, усомнившись в том, что «Соединенные Штаты что-либо понимают в Донбассе, Украине и самих комплексах».

    Алексей Пушков

    «В США уверены: комплексы «Джавелин» (Javelin) помогут Киеву «отбить Донбасс». То есть ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах», — написал российский сенатор в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    Напомним, на прошлой неделе администрация американского президента Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. 

    Григорий Карасин

    Ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Григорий Карасин заявил, что Москва обеспокоена планами Вашингтона поставить Киеву летальное оружие.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #киев #донбасс #украина #оружие #джавелин
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