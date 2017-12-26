Пушков о поставках Javelin: США ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине

Москва, 26 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о поставках Киеву Javelin, усомнившись в том, что «Соединенные Штаты что-либо понимают в Донбассе, Украине и самих комплексах».

В США уверены: комплексы Джавелин помогут Киеву"отбить Донбасс". Т.е., ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 26, 2017

«В США уверены: комплексы «Джавелин» (Javelin) помогут Киеву «отбить Донбасс». То есть ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах», — написал российский сенатор в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, на прошлой неделе администрация американского президента Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin.

Ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Григорий Карасин заявил, что Москва обеспокоена планами Вашингтона поставить Киеву летальное оружие.