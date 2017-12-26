Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

Москва, 26 декабря. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.

Соглашение предусматривает передачу РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в комментарии РИА Новости ранее заявил, что соглашение позволит России укрепить свои позиции в районе Средиземного моря.

Так, российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить в порты и воды Сирии, что позволит РФ обеспечивать безопасность стратегическое сдерживание в регионе, а это отвечает интересам не только Сирии, но и других стран Ближнего Востока.