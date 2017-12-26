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Общество
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Новости Сирии
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе
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    Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

    10:53  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  26 Декабря 2017
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    Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

    Москва, 26 декабря. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.

    Соглашение предусматривает передачу РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию.

    Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в комментарии РИА Новости ранее заявил, что соглашение позволит России укрепить свои позиции в районе Средиземного моря.

    Так, российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить в порты и воды Сирии, что позволит РФ обеспечивать безопасность стратегическое сдерживание в регионе, а это отвечает интересам не только Сирии, но и других стран Ближнего Востока.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #тартус #совфед рф
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