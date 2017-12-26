Карасин о поставках оружия на Украину: «США и Канада открывают ящик Пандоры»

Москва, 26 декабря. Поставки оружия Киеву из США и Канады разожгут конфликт в Донбассе, а также будут способствовать втягиванию в него представителей других стран. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Оттава включила Украину в список стран, которым канадские заводы могут продавать оружие. Спикер Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках вооружения Киеву.

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают «ящик Пандоры» и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — прокомментировал действия Вашингтона и Оттавы представитель российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что стороны не задумываются над последствиями своих действий. Он добавил, что на Украине сейчас находятся несколько сотен инструкторов из США, Канады и блока НАТО, которых сами украинцы воспринимают как участников необъявленной гражданской войны в Донбассе.

По словам Карасина, среди граждан Украины отношение к событиям на востоке страны, а также к прибывшим «солдатам удачи» далеко неоднозначное. Ранее пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Киеву могут «подогреть» националистов и приведут к эскалации конфликта, отодвигая в сторону процесс мирного урегулирования.