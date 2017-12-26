Совфед РФ продлил действие маткапитала до 2021 года

Москва, 26 декабря. Совет Федерации России продлил действие материнского капитала до 2021 года.

Во вторник, 26 декабря, сенаторы одобрили президентский закон, согласно которому программа материнского капитала продлевается до конца 2021 года. Родители ребенка смогут использовать полученные от государства средства на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

Кроме того, семьи смогут использовать маткапитал до достижения ребенком трех лет на частичную оплату кредита на приобретение жилья, а также покупку товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Ранее, 11 декабря, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отметил, что материнский капитал будет проиндексирован на 4% только в 2020 году. По его данным, выплаты составят до 471 тысячи рублей.