Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве
Политика
Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров

    11:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  26 Декабря 2017
    699

    Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров

    Москва, 26 декабря. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США навязывают образы стран-агрессоров в своих экономических интересах и действуют, как во времена «холодной войны».

    «За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и всё те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    Секретарь Совбеза напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай называны «ревизионистскими авторитарными державами», которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. При этом Иран и КНДР названы странами-изгоями. «Распространение американского влияния» и «укрепление мира при помощи силы» в данном документе числятся среди приоритетов внешней политики США.

    Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров

    Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков диагностировал у США новый приступ болезни.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #патрушев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть