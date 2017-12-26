Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров

Москва, 26 декабря. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США навязывают образы стран-агрессоров в своих экономических интересах и действуют, как во времена «холодной войны».

«За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и всё те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай называны «ревизионистскими авторитарными державами», которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. При этом Иран и КНДР названы странами-изгоями. «Распространение американского влияния» и «укрепление мира при помощи силы» в данном документе числятся среди приоритетов внешней политики США.

Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков диагностировал у США новый приступ болезни.