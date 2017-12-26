Казахстан намерен продолжать борьбу с США за свои резервы

Астана, 25 декабря. Теплые отношения США и Астаны не помешали Вашингтону заморозить почти 40% объема Фонда будущих поколений Казахстана. С таким решением Астана попыталась бороться в Высоком суде Лондона, однако там все претензии отвергли. Теперь власти республики намерены опротестовать этот вердикт. Заявление об этом появилось на сайте Минюста.

Напомним, решение о заморозке активов на 22 млрд долларов (эквивалентно 17% от ВВП Казахстана), которые хранились на счетах Bank of New York Mellon, было принято после иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати.

Он обвинил правительство Казахстана в попытке рейдерского захвата его собственности после инвестиций в топливно-энергетический комплекс страны и потребовал возмещения убытков на сумму 4 млрд долларов.

Однако попытки Астаны бороться с заморозкой средств не увенчались успехом. Высокий суд Лондона все претензии отклонил и оставил решение Вашингтона в силе. Более того, Казахстану запретили обжаловать этот вердикт.

Однако в Минюсте республики заявили о намерении подавать апелляцию.

«Республика Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан по-прежнему придерживаются мнения о том, что, как следствие этих действий, банк Bank of New York Mellon нарушает свои договорные обязательства перед Нацбанком республики, и готовы обжаловать решение английского суда», — заявили представители ведомства.

Теперь другие государства озаботились вопросом, стоит ли держать суверенные резервы в США, когда они могут быть оказаться арестованы одним решением суда.

Так, инвестиционный стратег Legal & General Investment Management в Лондоне Cаймон Кихано-Эванс назвал ситуацию «довольно беспрецедентной». «Если 40% суверенного фонда может быть заморожено без возможности доступа, это тревожный звонок для центробанков всего мира», — заявил он в комментарии Bloomberg, добавив, что «случившееся должно заставить пересмотреть точку зрения о том, что активы центробанков и суверенных фондов относительно защищены».

А глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявлял, что если золотовалютные резервы РФ постигнет та же судьба, то это можно считать началом финансовой войны.

«Если наши золотовалютные резервы могут быть арестованы, даже если мысль такая у кого-то есть, это просто финансовый терроризм, самый настоящий, по-другому нельзя сказать», — пояснил министр.

При этом он заметил, что, скорее всего, этого не произойдет, поскольку «по сути это будет объявление финансовой войны между Россией и теми, кто это сделает».

Как отмечает «Ридус», На сегодняшний день объем вложений ЦБ РФ в казначейские обязательства США составляет чуть более 100 млрд долларов.