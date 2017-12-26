Видеодайджест новостей, утро 26 декабря 2017 года

Источник ФАН в Сирии прислал видео залпа РСЗО по позициям боевиков у Бейт-Джинна Сирийская арабская армия ведет бои с террористами в горах, окружающих населенный пункт Бейт-Джинн. САА установила контроль над несколькими холмами и над блокпостом Аль-Ханакир. На видео запечатлен обстрел позиций боевиков из систем залпового огня «Голан». По словам эксперта, то, что туда подогнали РСЗО, свидетельствует о том, что пехота продвинулась дальше и может обеспечить прикрытие техники.

Детей из прифронтового Зайцево отправили на Кремлевскую елку в Москву Алексей Смирнов вместе с администрацией Горловки (ДНР) и правительством России Руководитель гуманитарного батальона «Ангел»вместе с администрацией Горловки (ДНР) и правительством России подарили детям прифронтового Зайцево поездку на новогоднюю елку в Кремле. 45 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет отправились в Москву. История каждого ребенка уникальна и зачастую трагична. Далеко не у всех детей есть оба родителя. Тем не менее, несмотря на все горести военного времени, дети рады возможности побывать на новогодней елке в Кремле.

Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «коварном украинском режиме» Выступая по случаю Дня дипломатической службы Украины, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». Продолжив свою речь, украинский лидер не счел нужным исправить оговорку. Алексей Пушков. «Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике