Оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы — Богданов

Москва, 26 декабря. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы, это вызывает вопросы, в том числе о договороспособности Вашингтона.

В МИД России заявили, что нахождение сил США в Сирии вызывает вопросы о договороспособности Вашингтона.

«Мы говорим, что победа над ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1 запрещена в России) достигнута, поэтому даже де-факто для США нет никаких оснований находиться в Сирии, де-юре их никогда не было», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов, его слова приводят РИА Новости.

По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон сейчас выдвигает новые неприемлемые причины, в том числе о запуске политического процесса, который бы учитывал интересы сирийской оппозиции. Богданов подчеркнул, что конечной целью оппозиции является смена режима.

«Это вызывает много вопросов, в том числе и с точки зрения договороспособности американцев», — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после разгрома террористов ИГ1 в Сирии оправдания присутствия США в стране «не выдерживают критики». Лавров добавил, что данная позиция Вашингтона мешает политическому урегулированию межсирийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.