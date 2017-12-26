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Оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы — Богданов
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    Оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы — Богданов

    10:30  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  26 Декабря 2017
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    Оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы — Богданов

    Москва, 26 декабря. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы, это вызывает вопросы, в том числе о договороспособности Вашингтона.

    В МИД России заявили, что нахождение сил США в Сирии вызывает вопросы о договороспособности Вашингтона. 

    «Мы говорим, что победа над ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1 запрещена в России) достигнута, поэтому даже де-факто для США нет никаких оснований находиться в Сирии, де-юре их никогда не было», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов, его слова приводят РИА Новости

    По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон сейчас выдвигает новые неприемлемые причины, в том числе о запуске политического процесса, который бы учитывал интересы сирийской оппозиции. Богданов подчеркнул, что конечной целью оппозиции является смена режима. 

    «Это вызывает много вопросов, в том числе и с точки зрения договороспособности американцев»,  — резюмировал замглавы МИД РФ.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после разгрома террористов ИГ1 в Сирии оправдания присутствия США в стране «не выдерживают критики». Лавров добавил, что данная позиция Вашингтона мешает политическому урегулированию межсирийского кризиса. 

    Оправдания США о нахождении их войск в Сирии неприемлемы — Богданов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #сирия #мид рф #богданов
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