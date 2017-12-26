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Очевидец трагедии на «Славянском бульваре» рассказал новые подробности аварии
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    Очевидец трагедии на «Славянском бульваре» рассказал новые подробности аварии

    10:35  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:35  26 Декабря 2017
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    Очевидец трагедии на «Славянском бульваре» рассказал новые подробности аварии

    Москва, 26 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после наезда автобуса на людей в подземном переходе на западе Москвы. Один из очевидцев рассказал подробности трагедии около станции метро «Славянский бульвар».

    Очевидец Николай констатировал, что в момент жуткой аварии находился всего в 700 метрах от места происшествия. После наезда автобуса на людей он и окружающие его люди поспешили к подземному переходу. Очевидцы сразу обратили внимание на большое количество пострадавших.

    «Была небольшая суматоха, но люди вели себя слаженно, — приводит его слова RT. — Кто-то выбирался сам, кому-то помогали».

    Очевидец трагедии на «Славянском бульваре» рассказал новые подробности аварии

    По словам Николая, практически сразу к месту инцидента прибыли полиция и сотрудники ДПС.

    «Через некоторое время уже начали работать медики, вертолеты», — заметил очевидец.

    Напомним, накануне во время наезда автобуса на людей в центре Москвы погибли четыре человека. Тела погибших доставили в Царицынский морг.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #автобус #наезд #очевидец
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