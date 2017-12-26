Очевидец трагедии на «Славянском бульваре» рассказал новые подробности аварии

Москва, 26 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после наезда автобуса на людей в подземном переходе на западе Москвы. Один из очевидцев рассказал подробности трагедии около станции метро «Славянский бульвар».

Очевидец Николай констатировал, что в момент жуткой аварии находился всего в 700 метрах от места происшествия. После наезда автобуса на людей он и окружающие его люди поспешили к подземному переходу. Очевидцы сразу обратили внимание на большое количество пострадавших.

«Была небольшая суматоха, но люди вели себя слаженно, — приводит его слова RT. — Кто-то выбирался сам, кому-то помогали».

По словам Николая, практически сразу к месту инцидента прибыли полиция и сотрудники ДПС.

«Через некоторое время уже начали работать медики, вертолеты», — заметил очевидец.

Напомним, накануне во время наезда автобуса на людей в центре Москвы погибли четыре человека. Тела погибших доставили в Царицынский морг.