Ученые выяснили, почему женатые люди счастливее одиноких

Москва, 26 декабря. Женатые люди счастливее одиноких, заявил британский специалист Джон Хелливелл.

Британские ученые решили выяснить, кто счастливее — женатые или свободные люди. Для этого они провели опрос среди 370 тысяч жителей Великобритании. Специалисты пришли к выводу, что брак делает жизнь людей более счастливой.

Они отметили, что в первую очередь это касается тех, кто сделал из своего супруга лучшего друга. Такие пары остаются счастливы вместе до самой старости. Именно наличие рядом человека, на которого можно абсолютно во всем положиться, является залогом удовлетворения собственной жизнью, считают эксперты, пишет Happiness Studies.