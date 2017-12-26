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Политика
Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ
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    Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ

    10:25  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  26 Декабря 2017
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    Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ

    Кишинев, 26 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что российско-молдавские отношения наладятся в будущем году, указав на два возможных сценария их нормализации.

    По словам молдавского лидера, в грядущем году отношения между Москвой и Кишиневом могут нормализоваться сразу по двум сценариям, пишут «Известия».

    «Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий — сразу после новогодних праздников. Второй — после парламентских выборов в Молдавии», — подчеркнул Додон.

    Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ

    Во-первых, стороны могут сесть за стол переговоров сразу после новогодних праздников, поскольку молдавский лидер уже «обсудил данный сценарий с премьером страны, который назвал его «довольно перспективным».

    Что касается второго варианта, то Кишинев готов сделать шаг навстречу Москве сразу после парламентских выборов, которые должны состояться весной 2018 года.

    Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ

    Впрочем, при любом варианте Додон уверен в благополучном исходе.

    Ранее Додон заявил, что Молдавия не выживет без стратегического сотрудничества с РФ. 

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #россия #додон #молдавия #политика
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