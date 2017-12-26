Додон рассказал о двух сценариях развития отношений Молдавии и РФ

Кишинев, 26 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что российско-молдавские отношения наладятся в будущем году, указав на два возможных сценария их нормализации.

По словам молдавского лидера, в грядущем году отношения между Москвой и Кишиневом могут нормализоваться сразу по двум сценариям, пишут «Известия».

«Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий — сразу после новогодних праздников. Второй — после парламентских выборов в Молдавии», — подчеркнул Додон.

Во-первых, стороны могут сесть за стол переговоров сразу после новогодних праздников, поскольку молдавский лидер уже «обсудил данный сценарий с премьером страны, который назвал его «довольно перспективным».

Что касается второго варианта, то Кишинев готов сделать шаг навстречу Москве сразу после парламентских выборов, которые должны состояться весной 2018 года.

Впрочем, при любом варианте Додон уверен в благополучном исходе.

Ранее Додон заявил, что Молдавия не выживет без стратегического сотрудничества с РФ.