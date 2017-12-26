Трамп приказал своим гражданам «сделать Америку великой»

Вашингтон, 26 декабря. «Америка становится великой» гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как пишет агентство «ФедералПресс», в связи с этим он призвал американцев скорее вернуться к работе после рождественских каникул.

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter, сообщает издание Infox.ru.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017

Напомним, 22 декабря президент США заверил, что на рождественских каникулах он будет «очень серьезно работать» и пристально следить за запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ)1, а также за ситуацией с КНДР.

Ранее Трамп рассказал о своей победе над сторонниками политкорректности в борьбе за праздник Рождества. Трамп также признался, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение — «Счастливого Рождества».

1 Организация запрещена на территории РФ.