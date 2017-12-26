Трамп приказал своим гражданам «сделать Америку великой»
Вашингтон, 26 декабря. «Америка становится великой» гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как пишет агентство «ФедералПресс», в связи с этим он призвал американцев скорее вернуться к работе после рождественских каникул.
«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter, сообщает издание Infox.ru.
I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017
Напомним, 22 декабря президент США заверил, что на рождественских каникулах он будет «очень серьезно работать» и пристально следить за запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ)1, а также за ситуацией с КНДР.
Ранее Трамп рассказал о своей победе над сторонниками политкорректности в борьбе за праздник Рождества. Трамп также признался, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение — «Счастливого Рождества».
1 Организация запрещена на территории РФ.