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Россия призвала США и Турцию уважать власти Сирии
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    Россия призвала США и Турцию уважать власти Сирии

    10:13  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  26 Декабря 2017
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    Россия призвала США и Турцию уважать власти Сирии

    Москва, 26 декабря. В МИД России прокомментировали присутствие США и Турции в Сирии, отметив, что необходимо уважать действующие и будущие власти страны, которые решат, способны ли дальше справляться с управлением без военного вмешательства извне. 

    Замглавы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал вопрос о присутствии США и Турции в Сирии, отметив, что нужно принимать во внимание мнение Дамаска. Об этом дипломат сказал после заявления постпреда Сирии при ООН Башара Джафари о том, что сирийские власти требуют вывода из страны турецких и американских военных. 

    «Мы говорим всем, что наша позиция  — уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Исходя из этого, надо уважать легитимные власти  — нынешние и будущие, которые должны решать, способны ли они дальше справляться сами»,  — сказал Богданов, его слова приводит РИА Новости. 

    При этом высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что ВКС РФ действуют в Сирии по приглашению Дамаска. Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года, урегулированием ситуации занимаются на переговорных площадках Астаны и Женевы. Глава государства РФ Владимир Путин 11 декабря объявил о выводе российской группировки из Сирии, он высоко оценил выполнение задач военными. 

    Россия призвала США и Турцию уважать власти Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #сирия #турция
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