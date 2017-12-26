Сирия сегодня: террористы скрываются в лагере беженцев, за сутки в свои дома вернулись около 500 сирийцев

Сирия, 26 декабря. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. За минувшие сутки около 500 человек в САР вернулись в свои дома. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Террористы в лагере беженцев

Террористы ИГИЛ1 скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится на сирийско-иорданской границе. Об этом сообщил координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

«По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя «Новая Сирийская Армия» (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ1 и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке», — подчеркнул Адель.

Кроме того, он же отметил, что в лагере также были замечены иностранные наемники. Сам лагерь расположен в зоне безопасности рядом с американской военной базой Эт-Танфа. Жители Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства. В настоящее время так находится около 50 тысяч человек.

Россия помогает с выводом беженцев

Власти Сирии при активной поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон организуют вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан, заявил Хадж Адель.

«Мы с Сирийской арабской армией при поддержке российских военных специалистов, находящихся в населенном пункте Тадмор (Пальмира), смогли наладить связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан с целью организации вывода беженцев, которые по каким-либо причинам не смогли самостоятельно покинуть лагерь, в их родные места. В Тадморе мы будем проводить досмотр беженцев силами сирийских спецслужб и российской военной полиции, после чего они беспрепятственно направятся по своим домам», — подчеркнул он.

В настоящее время, по словам Аделя, беженцы страдают от нехватки продуктов питания и медикаментов. Более того, они устали от войны и не могут достигнуть сплоченности. Жители лагеря получали гуманитарную помощь только от Дамаска, а та гумпомощь, которую оказывали США и другие страны западного мира, попросту доходила до нуждающихся.

Сирийцы возвращаются домой

За минувшие сутки около 500 человек в Сирии вернулись в свои дома. Об этом рассказал генерал-майор Юрий Евтушенко во время своего выступления на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Проводится работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению беженцев. Уточняются состояние и порядок восстановления основных объектов социально-значимой инфраструктуры: объектов водо- и электроснабжения, лечебных учреждений, школ, хлебопекарен. Всего за сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек», — отметил офицер.

Стало также известно, что за двое суток гумпомощь была оказана жителям населенных пунктов Айюба провинции Эль-Кунейтра и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано более четырех тонн продовольствия, 153 сирийцам оказана медицинская помощь. В город Дейр-эз-Зор доставлено более 12 тонн продовольствия для последующего оказания гуманитарной помощи населению городов Эль-Хусейния, Маррат, Хатла.

1 Организация запрещена на территории РФ.