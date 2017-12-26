В Совфеде отреагировали на решение властей Латвии приравнять нацистов к героям Второй мировой

Сейм Латвии законодательно уравнял ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне Советского Союза и нацистской Германии. Во вторник верхняя палата российского парламента в связи с этим сделает специальное заявление.

Как рассказал Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, Россия намерена предать огласке принятие латышами столь резонансного решения и добиться международного осуждения официального приравнивания в Латвии борцов с фашизмом к самим фашистам.

«В то время, когда Организация Объединенных Наций почти единогласно, за исключением США и Украины, осуждает любые проявления фашизма и неонацизма, в Латвии приравнивают тех, кто победил фашизм, к тем, кто был его носителем. Это не просто грубейшее искажение истории, это искажении буквы Нюрнбергского трибунала, ставшего одним из краеугольных камней нынешней системы мироустройства», — сказал сенатор.

По словам Андрея Климова, Совет Федерации собирается разными путями довести до своих иностранных коллег информацию о происходящем в Латвии.

«Об этих безобразиях мало кто знает. Это мы знаем, а другим странам это неинтересно. Там с удовольствием комментируют появление у нас политических маргиналов с их предвыборными кампаниями. Это подают первой новостью. А такого рода вещи, как приравнивание ветеранов к нацистам, к сожалению, оказываются в тени. Задача нашей парламентской дипломатии — вывести этот позор из тени», — отметил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам.

Андрей Климов еще раз подчеркнул, что в Латвии уравнивание ветеранов и нацистов в правах утверждено на государственном уровне, поскольку соответствующий законопроект приняли латышские парламентарии.