В Совфеде отреагировали на решение властей Латвии приравнять нацистов к героям Второй мировой
Сейм Латвии законодательно уравнял ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне Советского Союза и нацистской Германии. Во вторник верхняя палата российского парламента в связи с этим сделает специальное заявление.
Как рассказал Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, Россия намерена предать огласке принятие латышами столь резонансного решения и добиться международного осуждения официального приравнивания в Латвии борцов с фашизмом к самим фашистам.
«В то время, когда Организация Объединенных Наций почти единогласно, за исключением США и Украины, осуждает любые проявления фашизма и неонацизма, в Латвии приравнивают тех, кто победил фашизм, к тем, кто был его носителем. Это не просто грубейшее искажение истории, это искажении буквы Нюрнбергского трибунала, ставшего одним из краеугольных камней нынешней системы мироустройства», — сказал сенатор.
По словам Андрея Климова, Совет Федерации собирается разными путями довести до своих иностранных коллег информацию о происходящем в Латвии.
«Об этих безобразиях мало кто знает. Это мы знаем, а другим странам это неинтересно. Там с удовольствием комментируют появление у нас политических маргиналов с их предвыборными кампаниями. Это подают первой новостью. А такого рода вещи, как приравнивание ветеранов к нацистам, к сожалению, оказываются в тени. Задача нашей парламентской дипломатии — вывести этот позор из тени», — отметил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам.
Андрей Климов еще раз подчеркнул, что в Латвии уравнивание ветеранов и нацистов в правах утверждено на государственном уровне, поскольку соответствующий законопроект приняли латышские парламентарии.
«Это не какие-то марши неонацистов, это официальный документ, который противоречит позиции ООН и подлейшим образом оправдывает фашистов, что крайне недопустимо. Если прочесть этот документ, то, как сказал один мой коллега, волосы дыбом встают. Выясняется, что Латвия не принимала участия во Второй мировой войне, что она не занимала ни одну, ни другую сторону, и поэтому все граждане этой страны, которые так или иначе участвовали в военных действиях, уравниваются в правах с фашистами. Это полный абсурд. В ФРГ такого никто себе не позволит. Там правительство снесут, там канцлер вылетит как пробка за малейший намек на подобное», — сказал сенатор.