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Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

    10:10  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  26 Декабря 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

    Москва, 26 декабря. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, турецкие наблюдатели насчитали 3 случая стрельбы. 

    В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала 9 нарушений прекращения боевых действий в провинциях Хомс – 1, Латакия – 1, Алеппо – 7.

    Турецкие наблюдатели заявили о трех нарушениях в провинциях Дамаск – 1 и Идлиб – 2.

    Напомним, ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки доставил 12 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор одноименной провинции САР.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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