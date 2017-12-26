Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

Москва, 26 декабря. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, турецкие наблюдатели насчитали 3 случая стрельбы.

В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала 9 нарушений прекращения боевых действий в провинциях Хомс – 1, Латакия – 1, Алеппо – 7.

Турецкие наблюдатели заявили о трех нарушениях в провинциях Дамаск – 1 и Идлиб – 2.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки доставил 12 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор одноименной провинции САР.