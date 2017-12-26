Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Кемерово, 26 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера утром в Кузбассе: загорелся частный дом, погибли два человека.

Пожар произошел в понедельник, 25 декабря, в частном доме, расположенном на переулке Новолесном в Анжеро-Судженске, сообщает «Газета Кемерова». Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурному около 7:50 часов утра. Пожарно-спасательный отряд в составе десяти сотрудников личного состава МЧС и четырех единиц техники незамедлительно прибыли на место пожара. Пламя удалось ликвидировать спустя 20 минут.

Спасатели обнаружили в доме тела 32-летней женщины и её 12-летнего сына. По предварительным данным известно, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По одной из версий, причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.