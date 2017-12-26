Террористов ИГ обнаружили в сирийском лагере беженцев рядом с базой США



Дамаск, 2 декабря. Террористы разгромленного «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ) скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе.

По данным координатора мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хаджа Аделя, боевики называют себя «Новая Сирийская Армия» (НСА).

Группа боевиков небольшая. В нее вошли люди, сбежавшие из ИГ после разгрома группировки в Сирии, а также из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке, уточнил Хадж Адель.

Кроме того, в Эр-Рукбане замечены иностранные наемники, пишет РИА Новости.

Напомним, неподалеку от этого лагеря беженцев находится американская военная база Эт-Танфа.

1 Организация запрещена на территории РФ.