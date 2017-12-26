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Террористов ИГ обнаружили в сирийском лагере беженцев рядом с базой США
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    Террористов ИГ обнаружили в сирийском лагере беженцев рядом с базой США

    10:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  26 Декабря 2017
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    Террористов ИГ обнаружили в сирийском лагере беженцев рядом с базой США
    Дамаск, 2 декабря. Террористы разгромленного «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ) скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе.

    По данным координатора мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хаджа Аделя, боевики называют себя «Новая Сирийская Армия» (НСА).

    Группа боевиков небольшая. В нее вошли люди, сбежавшие из ИГ после разгрома группировки в Сирии, а также из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке, уточнил Хадж Адель.

    Кроме того, в Эр-Рукбане замечены иностранные наемники, пишет РИА Новости.

    Напомним, неподалеку от этого лагеря беженцев находится американская военная база Эт-Танфа.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #боевики #эт-танфа
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