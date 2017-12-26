Депутат Рады рассказал, как Турчинов «со страху сдал» Крым

Киев, 26 декабря. Украинское руководство «потеряло Крым» не специально, а опасаясь, что противостояние доберется до Киева, заявил экс-член команды четвертого президента Украины Виктора Януковича Нестор Шуфрич.

По словам украинского депутата Рады, на тот момент «в Киеве испугались», что противостояния доберутся до украинской столицы.

«Нельзя сказать, что специально, но Турчинов сдал Крым со страху. Очень странное было поведение. Я не буду сейчас критиковать Турчинова и ту власть, которая была сформирована, за то, что они не использовали там войска», — передает слова депутата Рады «ПолитНавигатор».

Шуфрич также подчеркнул, что на протяжении всего времени «во всей этой истории выступал против использования военной силы против кого бы то ни было».

Украинский политик уточнил, что власти Киева испугались, что «противостояние докатится до украинской столицы».

«Это точно», — решительно заявил Шуфрич.

Кроме того, нардеп считает, что «Донбасс вернется в состав Украины», а что касается Крыма — такой уверенности нет. Однако Шуфрич подчеркнул, что украинские власти обязаны сделать все возможное, чтобы вернуть полуостров.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по результатам которого более 96% жителей Севастополя и крымчан поддержали воссоединение полуострова с Россией.