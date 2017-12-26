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NYP обвинила Обаму в попустительстве наркоторговцам «Хезболлы» ради сделки с Ираном
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    NYP обвинила Обаму в попустительстве наркоторговцам «Хезболлы» ради сделки с Ираном

    9:57  26 Декабря 2017  /обновлено: 9:57  26 Декабря 2017
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    NYP обвинила Обаму в попустительстве наркоторговцам «Хезболлы» ради сделки с Ираном

    Вашингтон, 26 декабря. Газета New York Post уличила власти США в попустительстве наркобаронам «Хезболлы».

    По данным газеты, администрация бывшего лидера страны Барака Обамы после многих лет работы закрыла расследование о преступлениях организации, чтобы Иран (поддерживающий шиитское движение, - прим.ФАН) не отказался от ядерной сделки.

    Как напоминает NYP, в 2008 году Штаты получили  доказательства того, что «Хезболла» занимается наркоторговлей, контрабандой оружия, отмыванием денег. Каждый год прибыль движения от этих преступных действий составляла почти миллиард долларов.

    После этого Управление по борьбе с наркотиками США начало «Проект Кассандра». Над делом работали более десяти лет. В ходе расследования были установлены информаторы и операции, составлена карта сетей движения, а также раскрыта схема отмывания денег.

    Однако все результаты многолетней  работы оказались перечеркнуты ради участия Тегерана в ядерной сделке. Чтобы власти Ирана не отказались от нее, власти США перестали финансировать проект, отклоняли запросы в возбуждении дел в отношении подозреваемых.

    Соглашение об урегулировании иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий снятие с Ирана введенных ранее санкций со стороны СБ ООН, США и ЕС. Он вступил в действие 16 января минувшего года.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #обама #иран #хезболла #наркотики #свпд
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