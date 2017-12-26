Московский бизнесмен, потерявший кузбасские активы, обратился в суд за компенсацией

Кемерово, 26 декабря. Бизнесмен из Москвы Борис Якубук планирует подавать иск на реабилитацию, что связано с отменой ранее возбужденного уголовного дела.

Московский бизнесмен потерял кузбасские активы летом 2013 года: он был владельцем активов шахты «Зенковская», шахты имени Дзержинского, обогатительной фабрики «Коксовая». Однако появились проблемы со сбытом угля, и, как следствие, образовались долги по зарплате и налогам, сообщает информационный сайт VSE42.Ru.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями» возбудили в отношении бизнесмена, он находился под стражей в течение двух месяцев. Отмечается, что Якубук за четыре дня до ареста выплатил образовавшиеся долги по заработной плате работникам двух предприятий.

Во время нахождения под стражей бизнесмен продал долги во всех шахтах. Например, шахта «Зенковская» была отдана за один доллар, отмечает «Коммерсант». На данный момент Якубук должен банку 64 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена, в конце 2013 года было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, в свою очередь, в 2017 году суд полностью прекратил уголовное преследование Якубука в связи с отсутствием состава преступления. В настоящее время юристы бизнесмена направляют иски о реабилитации и о возмещении материального ущерба в Заводский районный суд и в Центральный районный суд.