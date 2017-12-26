Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»

Москва, 26 декабря. Платежные системы Visa и Mastercard удалены из ассоциации «Финтех», сформированной под эгидой Банка России для развития финансовых технологий, через почти 14 дней после вступления.

По имеющимся данным, такое решение было принято по той причине, что «Финтех» работает над важными государственными проектами, а Visa и Mastercard являются западными фирмами.

Как пишут «Ведомости», западным компаниям не предоставили аргументы их отстранения.

Напомним, 12 октября текущего года «Финтех» сообщил, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Из сообщения пресс-службы следовало, что наблюдательный совет единым решением проголосовал за принятие новых участников.

На данный момент на официальном сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не отмечены среди участников.