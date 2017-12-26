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Youtube начал демонстрировать рекламу наркотиков в сети Tor
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    Youtube начал демонстрировать рекламу наркотиков в сети Tor

    9:40  26 Декабря 2017  /обновлено: 9:46  26 Декабря 2017
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    Youtube начал демонстрировать рекламу наркотиков в сети Tor

    Сотрудники Федерального агентства новостей обнаружили в крупнейшем видеохостинге мира рекламу онлайн-магазина по продаже наркотиков Hydra. Запись демонстрируется в формате преролла перед другими видео. Подробности ниже.

    Запись, которую на момент написания статьи посмотрело уже 55 000 человек, появилась перед просмотром видео на YouTube-канале одного из российских блогеров. Обнаглевшие наркодельцы скомпилировали свой рекламный ролик из отрывков интервью и выпусков новостей на федеральных каналах. При этом голосами телеведущих организаторы незаконного и опасного бизнеса рассказывают о возможностях своего сайта, перечне предлагаемых наркотических веществ. В ролике утверждается, что приобрести наркотики можно как при помощи компьютера, так и мобильного телефона.

    Тот самый рекламный ролик

    Отметим, в правилах платформы Google AdWords, через которую размещается реклама на YouTube, запрещается реклама наркотических веществ. Однако, как мы видим, правила либо не работают, либо сознательно нарушаются сотрудниками того же видеохостинга.

    В описании к видео, которое, кстати, опубликовано 19 декабря, имеется ссылка на сам сайт, доступ к которому может осуществляться как через сеть Tor, так и через обычные браузеры. Кроме того там же можно найти и шесть зеркал, позволяющих попасть на сайт, пройдя несложную процедуру проверки.

    Очень радует реакция пользователей, которые прошли по рекламной ссылке и оставили гневные отзывы.

    «Ютуб потерял рекламодателей в лице крупных брендов, но явно не растерялся и нашел новых!» — пишет П од жи Мол.

    «Помогите этому видео найти передоз. Правее от дизлайка есть три точки, накачай это видео жалобами ;)» — вторит ему Ronald Muffin.

    «Почему ютуб вставляет это в другие ролики как рекламу?» — задается вопросом Вячеслав Савченко.

    Youtube начал демонстрировать рекламу наркотиков в сети Tor

    Пользователи могут пожаловаться на нарушающее правила видео и тогда оно будет удалено, чем уже воспользовались сотрудники ФАН. Кроме того, редакция обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить законность действий компании Google, которая является владельцем YouTube с 2006 года. Отметим, действующая на территории Российской Федерации американская транснациональная корпорация в нарушение Закона РФ N 2124-1 «О средствах массовой информации» размещает на своем видеохостинге рекламу сайтов, торгующих наркотиками и прекурсорами. Надеемся на быструю и адекватную реакцию сотрудников федерального ведомства.

    Заметим, ранее Роскомнадзор заблокировал экстремистские материалы и пресек распространение информации о пропаганде наркотиков на 33 тысячах сайтов. Об этом в декабре 2017 года сообщили на сайте ведомства. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #интернет #tor #реклама #наркоторговцы
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