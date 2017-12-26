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Политика
Путин и главы стран СНГ подведут итоги года на неформальной встрече
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    Путин и главы стран СНГ подведут итоги года на неформальной встрече

    10:00  26 Декабря 2017
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    Путин и главы стран СНГ подведут итоги года на неформальной встрече

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече глав стран Содружества Независимых Государств в Москве.

    Во вторник, 26 декабря, в Москве пройдет неформальная встреча глав стран СНГ, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и России. 

    Участники встречи подведут итоги уходящего 2017 года, который проходил под председательством России. Главы стран СНГ также обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах, в частности экономике и безопасности.

    Путин и главы стран СНГ подведут итоги года на неформальной встрече

    Ранее стало известно, что на сайте движения в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team показали фирменную символику. Финалистами конкурса стали три фирменных стиля от Сергея Алферова, Валерия Хорохордина и Николая Леванова. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #снг #итоги года #неформальная встреча
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