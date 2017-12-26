Путин и главы стран СНГ подведут итоги года на неформальной встрече

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече глав стран Содружества Независимых Государств в Москве.

Во вторник, 26 декабря, в Москве пройдет неформальная встреча глав стран СНГ, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и России.

Участники встречи подведут итоги уходящего 2017 года, который проходил под председательством России. Главы стран СНГ также обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах, в частности экономике и безопасности.

Ранее стало известно, что на сайте движения в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team показали фирменную символику. Финалистами конкурса стали три фирменных стиля от Сергея Алферова, Валерия Хорохордина и Николая Леванова.