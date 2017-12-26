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СМИ рассказали об основных задачах после войны в Сирии
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    СМИ рассказали об основных задачах после войны в Сирии

    8:42  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:42  26 Декабря 2017
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    СМИ рассказали об основных задачах после войны в Сирии

    Дамаск, 26 декабря. После заявления президента России Владимира Путина о завершении военной операции в Сирии многие эксперты начали говорить об ее итогах.

    Как пишет издание «Русская весна», СМИ чаще начали писать о грядущем делении государства на зоны влияния России, Турции и США, а также о перспективах экономического и промышленного развития региона.

    Однако, как пишет издание, это слишком обширные вопросы для сирийских граждан. Первоочередной задачей для них сейчас является возвращение к мирной жизни.

    Отмечается, что за шесть лет войны боевики не только убивали мирных жителей, но и пытались лишить их веры в прямом смысле этого слова. Школы и монастыри разрушены пробоинами от минометных снарядов.

    Как пишет автор статьи, одним из самых известных православных мест, пострадавшим от рук террористов, стала церковь Святых Сергея и Вакхи в городе Маалюля. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 разграбили святыню, забрав с собой наиболее ценные иконы. Всего за годы войны в САР были разрушены и разграблены более одной тысячи христианских храмов, из них 400 — православные.

    По мнению автора статьи, перспективной задачей в Сирии является содействие в восстановлении и дальнейшем развитии образовательной инфраструктуры страны.

    Ранее также совместная группа Русской православной и Римско-католической церкви приступила к созданию каталога разрушенных святынь, а РПЦ заявила о намерении помочь в восстановлении святынь. Как пишет издание, все это говорит о том, в Сирию приходит надежда на светлое и счастливое будущее. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия
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