Крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет вооружен «до зубов»

Москва, 26 декабря. После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» получит такое количество нового вооружения, которое «неприятно удивит любого противника». Об этом журналистам заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов», — цитирует Рахманова ТАСС.

Модернизация ракетного крейсера должна завершиться в 2021 году, в этом же году ожидается передача судна флоту.

Напомним, в настоящее время государственные испытания проходит фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Горшков». Во время его плавания в территориальных водах Великобритании, российский фрегат сопровождал британский корабль HMS St Albans. Сообщает портал URA.ru. Ожидается, что «Адмирал Горшков» будет передан флоту уже в 2018 году.