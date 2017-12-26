Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»
Россия
Крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет вооружен «до зубов»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет вооружен «до зубов»

    8:35  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:35  26 Декабря 2017
    79

    Крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет вооружен «до зубов»

    Москва, 26 декабря. После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» получит такое количество нового вооружения, которое «неприятно удивит любого противника». Об этом журналистам заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

    «Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов», — цитирует Рахманова ТАСС.

    Модернизация ракетного крейсера должна завершиться в 2021 году, в этом же году ожидается передача судна флоту.

    Напомним, в настоящее время государственные испытания проходит фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Горшков». Во время его плавания в территориальных водах Великобритании, российский фрегат сопровождал британский корабль HMS St Albans. Сообщает портал URA.ru. Ожидается, что «Адмирал Горшков» будет передан флоту уже в 2018 году.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #вооружение #флот #крейсер #модернизация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть