Стало известно, кого назначат новым послом России в Молдавии

Москва, 26 декабря. Новым послом Российской Федерации в Молдавии станет Олег Васнецов.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информированные источники, нынешний глава департамента по связям с регионами РФ, парламентом и общественными объединениями МИД сменит Фарита Мухаметшина.

Дело в том, что Мухаметшину в январе будущего года исполнится 71 год, что выше предельного возраста для государственной службы.

Добавим, что Олегу Васнецову – 64 года. Окончил МГИМО в 1975 году, с того времени работает во внешнеполитическом ведомстве. Работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, в центральном аппарате МИД.