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Россия
Стало известно, кого назначат новым послом России в Молдавии
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    Стало известно, кого назначат новым послом России в Молдавии

    8:24  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:25  26 Декабря 2017
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    Стало известно, кого назначат новым послом России в Молдавии

    Москва, 26 декабря. Новым послом Российской Федерации в Молдавии станет Олег Васнецов.

    Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информированные источники, нынешний глава департамента по связям с регионами РФ, парламентом и общественными объединениями МИД сменит Фарита Мухаметшина.

    Дело в том, что Мухаметшину в январе будущего года исполнится 71 год, что выше предельного возраста для государственной службы.

    Добавим, что Олегу Васнецову – 64 года. Окончил МГИМО в 1975 году, с того времени работает во внешнеполитическом ведомстве. Работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, в центральном аппарате МИД.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мид рф #молдавия
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