Пользователи рунета выберут лучший гаджет 2017 года

Москва, 26 декабря. Ежегодная премия «Лучший гаджет 2017 по версии Рунета» стартовала на площадке Hi-tech Mail.ru.

Участие в голосовании, которое будет проходить до 31 января будущего года включительно, сможет принять любой пользователь. Выбирать предстоит из порядка двух сотен девайсов, представленных в 45 различных номинациях в пяти категориях – камеры, телевизоры, компьютеры, гаджеты, смартфоны.

«2017 год – яркое время в индустрии техники. Это год возвращения на рынок Nokia с легендарной 3310, приставки Nintendo из нашего детства и даже фотоаппаратов Polaroid. Вместе с тем это год популяризации безрамочных смартфонов с новым соотношением сторон экрана 18:9», – цитирует «Дни.ру» руководителя по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антона Спиридонова.

Для сохранения интриги в последнюю неделю голосования его ход будет скрыт. Итоги будут подведены 1 февраля 2018 года.