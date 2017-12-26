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Пользователи рунета выберут лучший гаджет 2017 года
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    Пользователи рунета выберут лучший гаджет 2017 года

    8:24  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:25  26 Декабря 2017
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    Пользователи рунета выберут лучший гаджет 2017 года

    Москва, 26 декабря. Ежегодная премия «Лучший гаджет 2017 по версии Рунета» стартовала на площадке Hi-tech Mail.ru.

    Участие в голосовании, которое будет проходить до 31 января будущего года включительно, сможет принять любой пользователь. Выбирать предстоит из порядка двух сотен девайсов, представленных в 45 различных номинациях в пяти категориях – камеры, телевизоры, компьютеры, гаджеты, смартфоны.

    «2017 год – яркое время в индустрии техники. Это год возвращения на рынок Nokia с легендарной 3310, приставки Nintendo из нашего детства и даже фотоаппаратов Polaroid. Вместе с тем это год популяризации безрамочных смартфонов с новым соотношением сторон экрана 18:9», – цитирует «Дни.ру» руководителя по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антона Спиридонова.

    Для сохранения интриги в последнюю неделю голосования его ход будет скрыт. Итоги будут подведены 1 февраля 2018 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #гаджеты #голосование #премия
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