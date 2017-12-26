Эксперт рассказал, как российские промышленники недооценивают киберугрозу

Москва, 26 декабря. Большая часть российских промышленных предприятий недооценивает киберугрозу.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на специалиста компании Positive Technologies Евгения Гнедина, промышленным компаниям, прежде всего, важно непрерывность технологического процесса. По его словам, информационная безопасность для них является вторым вопросом. По данным Гнедина, бюджет на эту сферу в большинстве случаев не столь значителен.

Как показало исследование Positive Technologies, деньги, которые выделяют на обеспечение информационной безопасности, используются на покупку минимально необходимых технических средств защиты.

Отмечается, что тесты на проникновение проводят всего лишь 13% промпредприятий.

Как передавало издание «Ридус», ранее эксперт рассказал, как разгильдяи подставляют свои компании под кибератаки. Большинство российских компаний не способны успешно противостоять кибератакам, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC.