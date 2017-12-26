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В США скончался создавший Багза Банни художник
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    В США скончался создавший Багза Банни художник

    8:19  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:19  26 Декабря 2017
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    В США скончался создавший Багза Банни художник

    Вашингтон, 26 декабря. Создатель мультипликационного героя кролика Багза Банни дизайнер и художник Боб Гивенс умер в возрасте 99 лет. Об этом со ссылкой на дочь умершего сообщает BBC News.

    Гивенс скончался от острой дыхательной недостаточности. За 60 лет работы художник сотрудничал с киностудиями Hanna-Barbera, Walt Disney и Warner Bros. Гивенс создал персонажей Багза Банни, моряка Папая, Тома и Джери, Элвина и Бурундуков и других популярных героев мультфильмов и кино.

    Напомним, ранее издание URA.ru сообщило, что на 97-м году жизни умер бывший король Румынии Михай I. Монарх скончался в своей резиденции в Швейцарии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #художник #умер
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