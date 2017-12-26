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Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года
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    Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года

    8:46  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:57  26 Декабря 2017
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    Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года

    Москва, 26 декабря. Кандидат в президенты России, накануне подавшая в ЦИК документы для выдвижения в лидеры страны Ксения Собчак заявила, что считает нецелесообразным бойкот выборов президента России 2018 года. Об этом экс-ведущая «Дома-2» сообщила после заявления блогера Алексея Навального, который, получив отказ ЦИК в регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил о планах бойкотировать выборы-2018 и призывать к этому россиян.

    «Я против бойкота выборов... Серьезного снижения явки бойкот не даст», — написала Собчак на своей странице в социальной сети Instagram.

    Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года

    Она также напомнила, что в 2011 году Навальный сам поддерживал такую позицию. Кроме того, телеведущая отметила, что «бойкот — неэффективный и вредный метод» и предложила Навальному «стать ее доверенным лицом».

    Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года

    Напомним, блогеру было отказано в связи с его судимостью.

    В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова по результатам изучения уголовного дела признал блогера Навального виновным в громком деле «Кировлеса» и приговорил к пяти годам лишения свободы, позже заменив реальный срок на условный.

    Накануне Навальный принес в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Доставка в ЦИК РФ документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам главы России вовсе не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах.

    Алексей Навальный

    ЦИК принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Поступившие в ЦИК документы традиционно проходят обязательную проверку на соответствие и полноту представленных данных, которая также включает в себя запросы в компетентные органы о достоверности данной информации. 

    Сергей Полонский

    Напомним, журналист Олег Лурье, который получил отказ в ЦИК, также был осужден на четыре года тюрьмы за вымогательство.

    Бизнесмен Сергей Полонский, который имеет судимость, ранее заявил о намерении идти на выборы-2018. Накануне ЦИК отказала предпринимателю.

    Автор: Дана Балан
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    #навальный #собчак #блогер #выборы-2018
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