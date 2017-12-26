Бойкот — вредный метод: Собчак напомнила Навальному о его позиции 2011 года

Москва, 26 декабря. Кандидат в президенты России, накануне подавшая в ЦИК документы для выдвижения в лидеры страны Ксения Собчак заявила, что считает нецелесообразным бойкот выборов президента России 2018 года. Об этом экс-ведущая «Дома-2» сообщила после заявления блогера Алексея Навального, который, получив отказ ЦИК в регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил о планах бойкотировать выборы-2018 и призывать к этому россиян.

«Я против бойкота выборов... Серьезного снижения явки бойкот не даст», — написала Собчак на своей странице в социальной сети Instagram.

Она также напомнила, что в 2011 году Навальный сам поддерживал такую позицию. Кроме того, телеведущая отметила, что «бойкот — неэффективный и вредный метод» и предложила Навальному «стать ее доверенным лицом».

Напомним, блогеру было отказано в связи с его судимостью.

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова по результатам изучения уголовного дела признал блогера Навального виновным в громком деле «Кировлеса» и приговорил к пяти годам лишения свободы, позже заменив реальный срок на условный.

Накануне Навальный принес в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Доставка в ЦИК РФ документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам главы России вовсе не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах.

ЦИК принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Поступившие в ЦИК документы традиционно проходят обязательную проверку на соответствие и полноту представленных данных, которая также включает в себя запросы в компетентные органы о достоверности данной информации.

Напомним, журналист Олег Лурье, который получил отказ в ЦИК, также был осужден на четыре года тюрьмы за вымогательство.

Бизнесмен Сергей Полонский, который имеет судимость, ранее заявил о намерении идти на выборы-2018. Накануне ЦИК отказала предпринимателю.