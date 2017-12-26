Никто про него плохого не скажет: соседи о водителе автобуса, сбившего людей в Москве

Москва, 26 декабря. Соседи рассказали о водителе автобуса, сбившего людей у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

«Он не употреблял спиртное. Я ничего плохого о нем сказать не могу… Никто про него плохого не скажет. Он спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал», — рассказала корреспонденту RT соседка Ольга.

Со словами женщины соглашаются и другие соседи, которые рассказали, что мужчина всегда был спокойным и уравновешенным, а также никогда не был замечен в скандалах и спорах.

Напомним, что в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Москве погибли четыре человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

