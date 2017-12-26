Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»
Происшествия
Никто про него плохого не скажет: соседи о водителе автобуса, сбившего людей в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Никто про него плохого не скажет: соседи о водителе автобуса, сбившего людей в Москве

    8:15  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  26 Декабря 2017
    438

    Никто про него плохого не скажет: соседи о водителе автобуса, сбившего людей в Москве

    Москва, 26 декабря. Соседи рассказали о водителе автобуса, сбившего людей у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

    «Он не употреблял спиртное. Я ничего плохого о нем сказать не могу… Никто про него плохого не скажет. Он спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал», — рассказала корреспонденту RT соседка Ольга.

    Со словами женщины соглашаются и другие соседи, которые рассказали, что мужчина всегда был спокойным и уравновешенным, а также никогда не был замечен в скандалах и спорах.

    Напомним, что в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Москве погибли четыре человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп в москве
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть