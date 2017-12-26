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Африканец попытался сорвать крест с рождественской елки в Милане
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    Африканец попытался сорвать крест с рождественской елки в Милане

    8:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  26 Декабря 2017
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    Африканец попытался сорвать крест с рождественской елки в Милане

    Милан, 26 декабря. Уроженец Гамбии попытался снять крест с рождественской елки в Милане.

    Как передает Il Giornale, инцидент произошел 22 декабря. 21-летний молодой человек попытался сорвать крест с елки, установленной перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста.

    Полиция смогла пресечь попытку вандализма. При этом злоумышленник признался, что хотел сорвать крест так как «это нехорошо».

    Выяснилось, что у африканца есть постоянный вид на жительство в Италии, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи. На каком основании ему был предоставлен этот статус, выясняет полиция.

    Позже при подготовке к перевозке молодой человек начал проявлять агрессию. Его поместили в психиатрическую больницу. 

    Ранее издание «Ридус» рассказало, как «русские хакеры» взломали западное Рождество. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #италия
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