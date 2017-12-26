Африканец попытался сорвать крест с рождественской елки в Милане

Милан, 26 декабря. Уроженец Гамбии попытался снять крест с рождественской елки в Милане.

Как передает Il Giornale, инцидент произошел 22 декабря. 21-летний молодой человек попытался сорвать крест с елки, установленной перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста.

Полиция смогла пресечь попытку вандализма. При этом злоумышленник признался, что хотел сорвать крест так как «это нехорошо».

Выяснилось, что у африканца есть постоянный вид на жительство в Италии, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи. На каком основании ему был предоставлен этот статус, выясняет полиция.

Позже при подготовке к перевозке молодой человек начал проявлять агрессию. Его поместили в психиатрическую больницу.

Ранее издание «Ридус» рассказало, как «русские хакеры» взломали западное Рождество.