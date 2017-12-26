Силуанов рассказал о рекордно низкой инфляции в России по итогам года

Москва, 26 декабря. Глава российского министерства финансов Антон Силуанов в интервью «России-24» рассказал о рекордно низкой инфляции в стране по итогам года.

По словам главы финансового ведомства, в уходящем году инфляция в России будет исторически низкой и составит по итогам 2017-го 2,5–2,6%.

«Действительно, в этом году мы сделали много для того, чтобы обеспечить макростабильность, условия для роста», — подчеркнул Силуанов.

Что касается будущего года, то, как планируют в Минфине, уровень инфляции будет больше и составит порядка 4%.

