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Экономика
Силуанов рассказал о рекордно низкой инфляции в России по итогам года
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    Силуанов рассказал о рекордно низкой инфляции в России по итогам года

    8:00  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:00  26 Декабря 2017
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    Силуанов рассказал о рекордно низкой инфляции в России по итогам года

    Москва, 26 декабря. Глава российского министерства финансов Антон Силуанов в интервью «России-24» рассказал о рекордно низкой инфляции в стране по итогам года.

    По словам главы финансового ведомства, в уходящем году инфляция в России будет исторически низкой и составит по итогам 2017-го 2,5–2,6%.

    «Действительно, в этом году мы сделали много для того, чтобы обеспечить макростабильность, условия для роста», — подчеркнул Силуанов.

    Что касается будущего года, то, как планируют в Минфине, уровень инфляции будет больше и составит порядка 4%.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #антон силуанов #инфляция
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